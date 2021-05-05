بريطانيا تسعى إلى استقطاب الفائزين بجوائز علمية وفنية كالأوسكار ونوبل

تبدأ الحكومة البريطانية اعتباراً من الأربعاء بتسهيل منح تأشيرات العمل للعلماء والفنانين والموسيقيين الحائزين جوائز، عملاً بسياسة جديدة للهجرة قائمة على المهارات، اعتمدتها لندن بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وسيتمكن الفائزون بجوائز مثل نوبل وغرامي والأوسكار وغولدن غلوب، وجائزة تورينغ لعلماء الكمبيوتر من العيش والعمل بسهولة أكبر في بريطانيا وفقاً لهذه الإصلاحات التي اعتمدتها وزارة الداخلية.

وتعني القواعد الجديدة أيضاً الفائزين بجوائز معينة في مجالات الرقص والأزياء والعمارة والعلوم الاجتماعية.

وبادرت السلطات البريطانية إلى تبسيط إجراءات حصول هؤلاء على تأشيرة عمل وإلى تسريعها.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات متوافقة مع نظام الهجرة الجديد القائم على "النقاط" الذي وضعته الحكومة بعد البريكست والذي يهدف إلى جذب "أفضل (المواهب) إلى بريطانيا على أساس المهارات" التي يتمتعون بها، "لا على أساس جنسيتهم"، كما هي الحال راهناً.

ونقل البيان عن وزيرة الداخلية بريتي باتيل قولها إن "الفائزين بهذه الجوائز وصلوا إلى ذروة حياتهم المهنية ولديهم الكثير ليقدموه لبريطانيا". وأضافت "ستتيح لهم هذه التغييرات المهمة حرية المجيء إلى بريطانيا للعمل في قطاعاتنا الفنية والعلمية والموسيقية والسينمائية المتميزة".

وشكّل ضبط الهجرة وخصوصاً من الدول الفقيرة في الاتحاد الأوروبي، أحد المواضيع الرئيسية لحملة الاستفتاء على البريكست عام 2016.

ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير الفائت، لم يعد مواطنو دول الاتحاد الأوروبي العاملون في بريطانيا يتمتعون بحرية الحركة الكاملة في البلاد، بل أصبحوا يعامَلون كالوافدين غير الأوروبيين.

ويعطي نظام النقاط الجديد الأولوية لأصحاب المهارات العالية على حساب ذوي المهارات المنخفضة. وتشكّل المهارات والإلمام باللغة الإنكليزية والموارد المالية عناصر تؤخذ في الاعتبار في منح التأشيرات لطالبيها.