أنت هنا
- الرئيسية
- رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- بريطانيا تنشر أكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الملكية في آسيا
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- ارتفاع إيرادات الميزانية 7% في الربع الأول والعجز يتراجع 78%
- "الحبوب": أسعار بيع الشعير تكون بناء على الأسعار العالمية للاستيراد
- سعر برميل نفط برنت خلال شهر
- روايات من فاجعة الهند.. لم ير أحد شيئا كهذا من قبل
- الدين العام السعودي يرتفع إلى 901.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول
- الحكومة ترفع الإنفاق على "المنح" 1624 %.. و57.9% من الإنفاق لرواتب الموظفين
- بينهم "أرامكو".. هذا ترتيب أكبر شركات العالم ربحية في الربع الأول 2021
- السعودية: 999 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1005 و 14 حالة وفاة
- كيف مولت السعودية عجز الميزانية في الربع الأول 2021؟
- الجدعان: دمج الزكاة والجمارك سيعزز الجانب الأمني ويحسن ممارسة الأعمال وتيسير التجارة
أضف تعليق