تنفيذا لتوجيهات ولي العهد .. وزارة الداخلية تستحدث إدارة للنشاطات البحرية لحرس الحدود

تنفيذًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، باستحداث إدارة للنشاطات البحرية ترتبط بالمديرية العامة لحرس الحدود، تحقيقًا لأهداف برامج رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لمقومات السياحة في المملكة العربية السعودية، استحدثت وزارة الداخلية إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، من خلال التعاون والتنسيق عبر الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بترخيص وتنظيم النشاطات والفعاليات البحرية، التي تشمل الرياضات البحرية، والغوص، والنزهة والترفيه، والسياحة البحرية، ووضع خطط وتعليمات الأمن والسلامة لمزاولتها، والتوعية بالسلامة البحرية.

