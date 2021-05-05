أرامكو توزع 86 % من أرباحها للربع الأول بـ 70.3 مليار ريال .. قوة مالية هائلة

وزعت شركة أرامكو السعودية 86.4 في المائة من أرباحها المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أعلنت توزيع 70.33 مليار ريال مقابل تحقيقها أرباحا صافية قيمتها 81.44 مليار ريال، ما يعكس قوة ومتانة مالية هائلة.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه بذلك تفي الشركة بالتزامها الذي قطعته على نفسها قبل طرحها للاكتتاب بتوزيع 281 مليار ريال "75 مليار دولار" سنويا على مساهميها حتى 2024.وكانت الشركة قد ذكرت أنه في حال تم إقرار توزيعات تقل عن 75 مليار دولار خلال الأعوام 2020 - 2024، فإن الانخفاض في التوزيعات لن يشمل الملاك من غير الحكومة، حيث سيحصلون بالكامل على حصتهم من الـ75 مليار دولار، التي تعادل حصتهم من أسهم الشركة.يعني ذلك أن ملاك أسهم الشركة من غير الحكومة سيضمنون توزيعاتهم، في حين ستقل التوزيعات المخصصة للحكومة إذا تم إقرار توزيعات تقل عن 75 مليار دولار.وأعلنت شركة أرامكو السعودية، أمس، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال "18.76 مليار دولار" عن الربع الأول من عام 2021.وبحسب بيان الشركة على "تداول"، فإن عدد الأسهم المستحقة للأرباح هو 199,901,457,609 وبحصة للسهم تبلغ 0.3518 ريال.وقالت شركة أرامكو السعودية إن متوسط سعر برميل النفط بلغ 60.2 دولار في الربع الأول 2021، مقابل 51.8 دولار في الفترة نفسها من 2020. يعني ذلك ارتفاع الأسعار 16.2 في المائة.تفاؤل بالطلب على الطاقةقال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، "أظهرت نتائجنا المالية والتشغيلية في الربع الأول من عام 2021 مستويات قوية ومتميزة جدا، وكانت انعكاسا لتحسن البيئة التشغيلية، ممثلة في الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها عديد من مناطق العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي وتوازن أسواق النفط، التي تأثرت بالجائحة، كما عكست النتائج الالتزام الدؤوب من جانب موظفي الشركة وموظفاتها لتحقيق مستويات ممتازة من الكفاءة والابتكار والموثوقية. وقد أثبتت أرامكو السعودية أنها بالفعل المورد المفضل لعملائها، كما أننا واصلنا تقديم توزيع الأرباح لمساهمينا".وأضاف "خلال الربع الأول، بذلنا مزيدا من التقدم في جهودنا الرامية إلى تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، فبرنامج تحسين محفظة الأعمال الذي تنفذه الشركة يواصل تحديد فرص إيجاد القيمة، وتجلى ذلك في صفقة استثمارية رائدة في البنية التحتية بقيمة 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار)، وهي صفقة خطوط أنابيب النفط التي أعلناها مطلع الربع الثاني. من جانب آخر، يحمل برنامج شريك في المملكة آفاقا واعدة لإطلاق العنان أمام فرص جديدة في السوق المحلية، ستسهم في تعزيز موثوقية الشركة واستدامتها، وفي الوقت نفسه، سيكون لها تأثير إيجابي في تطوير قدرات القطاع الخاص والبيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة".وأكد أنه بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية لمستويات الطلب على الطاقة لعام 2021، فهناك تفاؤل بما يحمله المستقبل، ورغم أنه لا تزال هناك بعض التحديات، إلا أنه ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، ستكون أرامكو السعودية على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة.أهم المعلومات التشغيليةحافظت أرامكو السعودية على موثوقية أداء قطاع التنقيب والإنتاج فيها، حيث بلغ متوسط إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية 11.5 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم خلال الربع الأول من عام 2021، منها 8.6 مليون برميل في اليوم من النفط الخام.كما حافظت الشركة على سجلها الحافل والاستثنائي بوصفها أحد موردي الطاقة على مستوى العالم، إذ بلغت نسبة موثوقية تسليمها الشحنات للعملاء خلال الربع الأول 100 في المائة.وفي يناير، دخلت أرامكو السعودية في شراكة مع شركة الاتصالات السعودية، الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات والتقنية، لإطلاق حاسوب جديد فائق السرعة حمل اسم "الدمام7"، يعد من بين أقوى الحواسيب في العالم، بقدرة حوسبية فائقة الأداء تبلغ 55.4 بيتافلوب، الأمر الذي يتيح فرصا جديدة في مجال التنقيب والتطوير، ويعزز قدرات الشركة في التنبؤ بمواقع الاحتياطيات الجديدة، من خلال استخدام أحدث تقنيات التصوير والتعلم العميق عبر الذكاء الاصطناعي. ويعد إطلاق الحاسوب "الدمام 7" خطوة متقدمة ضمن استراتيجية التحول الرقمي في أرامكو السعودية، التي تضم مجموعة تقنيات متطورة تسهم في إعادة تشكيل العمليات الرئيسة، وتعزيز الكفاءة، وتمكين ريادة الشركة.وخلال الربع الأول، أعلنت أرامكو السعودية وداو كيميكال كومباني، الشريكتان في شركة صدارة للكيميائيات، نجاحهما في إعادة هيكلة تمويل الديون الممتازة على شركة صدارة، التي تضمنت تمديد فترة سداد الديون وفترة سماح لمدفوعات الفائدة وضمانات الكفيل، إلى جانب تنفيذ اتفاقيات أخرى تتعلق بشراء اللقيم، وحقوق تسويق المنتجات النهائية لشركة صدارة.وتمكنت أرامكو السعودية من زرع أكثر من 500 ألف شجرة خلال الربع الأول، وبذلك تستكمل الشركة بنجاح برنامجها لزراعة مليون شجرة، الذي يهدف إلى التخفيف من التصحر، وحبس الكربون، وتعزيز التنوع البيولوجي المحلي. وتتوافق مبادرة المليون شجرة مع أهداف التنمية المستدامة للتنوع البيولوجي والاستدامة للأمم المتحدة، وهي جزء من التزام الشركة بحماية البيئة.من جهة ثانية، أسهمت الشركة في جهود إعطاء لقاحات فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 خلال الربع الأول من العام، لحماية قواها العاملة وبيئتها الاجتماعية من مخاطر العدوى. ففي نهاية أبريل 2021، بلغ عدد من تلقوا جرعات اللقاح أكثر من 178 ألفا من موظفي أرامكو السعودية والمتقاعدين وعائلاتهم، وذلك يشمل 85 في المائة من موظفي الشركة. وتمت جدولة هذه اللقاحات، إما من خلال برنامج التطعيم في أرامكو السعودية، الذي يتم إجراؤه في 16 موقعا في مرافق الشركة في أنحاء المملكة، بالتعاون مع شريكها الطبي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، وإما من خلال برنامج التطعيم الحكومي.وحدة التقارير الاقتصادية