أرامكو ثاني أكبر شركات العالم ربحية في الربع الأول 2021

احتلت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، المركز الثاني بين أكبر شركات العالم ربحية خلال الربع الأول من العام الجاري، بأرباح قيمتها 21.7 مليار دولار.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركات، يأتي ذلك رغم استفادة الشركات المنافسة الأخرى على المراكز الأولى من جائحة كورونا، خاصة شركات التكنولوجيا، مثل أبل وجوجل ومايكروسوفت وعلي بابا وفيسبوك وأمازون.بينما تضررت الشركة مع تراجع الطلب على الخام في ظل عدم العودة الكاملة إلى الأوضاع قبل كورونا في ظل القيود التي لا تزال مفروضة على الحركة عالميا.وتصدرت القائمة شركة أبل المنتجة للآيفون بـ23.6 مليار دولار، ثم أرامكو السعودية ثانيا.ثالثا شركة جوجل، صاحبة أشهر محرك بحث في العالم 17.9 مليار دولار، ورابعا مايكروسوفت 15.5 مليار دولار، وخامسا بنك جي بي مورجان 14.3 مليار دولار.خلفها جاءت شركة علي بابا عملاق التجارة الإلكترونية الصيني 12.2 مليار دولار، سابعا شركة بيركشير هاثاواي المملوكة للملياردير الشهير في الأسهم وارن بافيت 11.7 مليار دولار.في المرتبة الثامنة شركة فيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي الأول في العالم بأرباح 9.5 مليار دولار، تاسعا شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي 8.1 مليار دولار.عاشرا بنك أوف أمريكا بصافي ربح 8.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.وحدة التقارير الاقتصادية