معهد البترول: هبوط حاد في مخزونات النفط والوقود في أمريكا

سجلت مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة هبوطا حادا الأسبوع الماضي، بحسب مصدرين تجاريين نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي، ذلك بحسب رويترز.

وقال المصدران إن البيانات أظهرت أن مخزونات الخام هبطت 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أبريل نيسان. وانخفضت مخزونات البنزين 5.3 مليون برميل في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.5 مليون برميل.