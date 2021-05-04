وزيرة الخزانة الأمريكية : أسعار الفائدة قد ترتفع للحد من تسارع النمو الاقتصادي

أشارت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية اليوم بأن أسعار الفائدة قد تضطر إلى الارتفاع، وذلك لسيطرة على النمو الاقتصادي الناجم جزئيا عن تريليونات الدولارات الخاصة بحزم التحفيز الحكومي.

وقالت جانيت يلين خلال ندوة اقتصادية قدمتها مجلة "ذا أتلانتيك" : ربما يجب أن ترتفع أسعار الفائدة إلى حد ما للتأكد من أن اقتصادنا لن يرتفع أكثر من اللازم.

وأضافت "على الرغم من أن الإنفاق الإضافي صغير نسبيًا بالنسبة لحجم الاقتصاد، إلا أنه قد يتسبب في بعض الزيادات المتواضعة جدًا في أسعار الفائدة".

لكن، أشارت وزيرة الخزانة الأمريكية أن هذه استثمارات يحتاجها اقتصادنا ليكون تنافسيا ومنتجا. أعتقد أن اقتصادنا سينمو بشكل أسرع لهذا السبب".