"الحبوب": أسعار بيع الشعير تكون بناء على الأسعار العالمية للاستيراد

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم أنه إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 17/9/1442 تؤكد المؤسسة أنه تم استكمال عملية إسناد استيراد وبيع الشعير إلى عدد من منشأت القطاع الخاص في مناطق السعودية، بحيث تكون أسعار البيع للمربين وفقا لمبادئ المنافسة العامة بين الموردين بناء على الأسعار العالمية للاستيراد ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد عملية استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وتهيب المؤسسة بالعملاء التعامل والإيداع في الحسابات البنكية الخاصة بالشركات، مع الإحاطة بأن المؤسسة ولضمان عدم تأثر وفرة الشعير بالأسواق، سمحت للشركات المؤهلة باستخدام الأكياس التي تحمل شعار المؤسسة "لفترة محدودة" لحين طباعة وتسجيل الأكياس الخاصة بهم.