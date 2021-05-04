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الطاقة- النفط

قفزة بنحو 7 دولارات للنفط على مدى الـ 30 يوما الماضية

قفزة بنحو 7 دولارات للنفط على مدى الـ 30 يوما الماضية

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