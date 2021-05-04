طيران الإمارات تعتزم تشغيل نحو 70% من طاقتها بحلول الشتاء

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات اليوم الثلاثاء إن الشركة تعتزم استعادة نحو 70 بالمئة من طاقتها بحلول موسم السفر في فصل الشتاء هذا العام.

تعمل الناقلة التابعة لحكومة دبي بخفض كبير لطاقتها منذ أن تسببت الجائحة في وقف رحلاتها الجوية لعدة أسابيع في العام الماضي من مارس آذار.

ومنذ ذلك الحين، استعادت عمليات من خلال 151 طائرة بوينج 777، غير أن طائراتها عريضة البدن من طراز إيرباص إيه380 لا تزال متوقفة.

وقال عدنان كاظم في مؤتمر صحفي بدبي "لدينا بالفعل خطة لاستعادة نحو 70 بالمئة من طاقتنا بحلول شتاء 2021".

وقال كاظم إن شركة الطيران استأنفت الرحلات الركاب إلى 120 وجهة، مما يشكل نحو 85 بالمئة من وجهاتها قبل الجائحة.