وزعت شركة أرامكو السعودية 86.4 في المائة من أرباحها المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث "أرامكو" توزع 86% من أرباحها للربع الأول 2021

إكرامي عبدالله من الرياض

وزعت شركة أرامكو السعودية 86.4 في المائة من أرباحها المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أعلنت توزيع 70.33 مليار ريال مقابل تحقيقها أرباحا صافية قيمتها 81.44 مليار ريال.

وارتفع صافي الدخل للربع الأول من عام 2021 ليصل إلى 81.44 مليار ريال (21.72 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع 62.48 مليار ريال (16.66 مليار دولار أمريكي) عن الفترة ذاتها من عام 2020، ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام.

وبلغت الإيرادات 272 مليار ريال مقابل 225.5 مليار ريال إيرادات حققتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 20.6 في المائة، وارتفع الربح التشغيلي 17 في المائة إلى 151.8 مليار ريال مقابل 129.7 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2020.

كما أعلنت أرامكو السعودية عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال سعودي (18.76 مليار دولار أمريكي) عن الربع الأول من عام 2021 .

وبحسب بيان الشركة على تداول فإن عدد الأسهم المستحقة للأرباح هو 199,901,457,609 وبحصة للسهم تبلغ 0.3518 ريال .