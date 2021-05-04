رجل يرتدي لباس الحماية الشخصية أثناء انتظاره لإحراق جثث أقاربه في موقع حرق جثث جماعية في مدينة بنجالور الهندية

رجل يرتدي لباس الحماية الشخصية أثناء انتظاره لإحراق جثث أقاربه في موقع حرق جثث جماعية في مدينة بنجالور الهندية أمس.