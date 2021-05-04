رجل يرتدي لباس الحماية الشخصية أثناء انتظاره لإحراق جثث أقاربه في موقع حرق جثث جماعية في مدينة بنجالور الهندية أمس.
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- رجل يرتدي لباس الحماية الشخصية أثناء انتظاره لإحراق جثث أقاربه في موقع حرق جثث جماعية في مدينة بنجالور الهندية
أحداث في صور
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