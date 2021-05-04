أنت هنا

  • الرئيسية
  • أحداث في صور
  • رجل يرتدي لباس الحماية الشخصية أثناء انتظاره لإحراق جثث أقاربه في موقع حرق جثث جماعية في مدينة بنجالور الهندية

أحداث في صور

رجل يرتدي لباس الحماية الشخصية أثناء انتظاره لإحراق جثث أقاربه في موقع حرق جثث جماعية في مدينة بنجالور الهندية

رجل يرتدي لباس الحماية الشخصية أثناء انتظاره لإحراق جثث أقاربه في موقع حرق جثث جماعية في مدينة بنجالور الهندية

«إ. ب. أ »

رجل يرتدي لباس الحماية الشخصية أثناء انتظاره لإحراق جثث أقاربه في موقع حرق جثث جماعية في مدينة بنجالور الهندية أمس.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور