الأسهم الأمريكية تستهل مايو على ارتفاع .. المستثمرون يترقبون بيانات التعافي الاقتصادي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس بعد أسبوع من نتائج الأعمال التي جاءت إلى حد بعيد إيجابية، فيما يترقب المستثمرون بيانات لاستقاء مؤشرات بشأن وتيرة تعافي اقتصاد البلاد.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 30.04‭ ‬ نقطة ما يعادل0.09‭ ‬ في المائة إلى 33904.89‭ ‬ نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 10.81 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 4191.98 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 69.09 نقطة أو 0.49 في المائة إلى 14031.77 نقطة.من جهة أخرى، أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة أمس بعد أن كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لتخفيف قيود كوفيد - 19 على السياحة، بينما تلقت المعنويات دفعة إضافية من بيانات قوية لنشاط المصانع ومبيعات التجزئة وموسم إيجابي لأرباح الشركات.وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 في المائة.وصعدت أسهم شركات السفر والترفيه 0.2 في المائة بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية بالسماح لمسافرين أجانب من عدد أكبر من الدول بدخول التكتل، على أمل تعزيز صناعة السياحة هذا الصيف.لكن المكاسب في قطاع السفر قيدتها عطلة في أسواق المملكة المتحدة بالنظر إلى أن الأسهم البريطانية تشكل الجانب الأكبر من القطاع. وأبقت عطلة المملكة المتحدة أيضا أحجام التداول ضعيفة في أرجاء الأسواق الأوروبية.ومع هذا، سجلت الأسهم الإيطالية والألمانية والإسبانية مكاسب قوية بعد أن أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع في منطقة اليورو وصل إلى مستوى قياسي مرتفع الشهر الماضي بينما سجلت مبيعات التجزئة الألمانية في آذار (مارس) أكبر زيادة على أساس سنوي منذ بداية جائحة كوفيد-19.وكان المؤشر القياسي ستوكس 600 قد أنهى شهر نيسان (أبريل) على مكاسب قدرها 1.8 في المائة قرب أعلى مستوى له على الإطلاق، إذ عزز تسارع حملة التطعيم الأوروبية وأرباح إيجابية للشركات الآمال بتعاف اقتصادي قوي.إلى ذلك، أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج على ارتفاع أمس، وكان مؤشر دبي الأفضل أداء في المنطقة على خلفية مكاسب أسهم العقارات والبنوك.وارتفع مؤشر دبي 1.1 في المائة إلى 2654 نقطة مع صعود سهم "إعمار العقارية" 1.8 في المائة وسهم بنك دبي الإسلامي 1.4 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات متتالية. وقفز سهم "دبي للاستثمار" 2.6 في المائة مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة بعد يوم من تحول المجموعة ذات الاستثمار المتنوع إلى صافي ربح ربع سنوي بلغ 123.8 مليون درهم "33.71 مليون دولار".وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة إلى 6095 نقطة مع ارتفاع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 0.6 في المائة الذي واصل مكاسبه لليوم الثاني بعد إعلانه زيادة أرباح الربع الأول بنحو 8 في المائة الخميس الماضي. وأغلق مصرف أبوظبي الإسلامي على ارتفاع 2.9 في المائة، مسجلا أكبر مكاسب ليوم واحد منذ 25 شباط (فبراير)، بعد إعلانه أمس الأول ارتفاع أرباح الربع الأول بما يزيد على المثلين.وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.3 في المائة إلى 10943 نقطة بعد خسائر على مدار ثلاث جلسات متتالية، إذ صعد سهما شركتي "صناعات قطر" و"المتحدة للتنمية" 1.7 في المائة و2.3 في المائة على الترتيب.وزاد مؤشر البحرين 0.6 في المائة إلى 1494 نقطة بدعم من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات. وارتفع قطاع البنوك 0.16 في المائة مع صعود سهم "الأهلي المتحد" 0.29 في المائة. وصعد قطاع الصناعة 1.84 في المائة مع ارتفاع سهم "ألبا" 2.05 في المائة. كما ارتفع قطاع الخدمات 1.77 في المائة مع صعود سهم "بتلكو" 2.74 في المائة.وزاد مؤشر مسقط 0.03 في المائة إلى 3789 نقطة. ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، والقطاعات بشكل جماعي، وتصدرها "الصناعة" بنحو 0.31 في المائة، بدعم "ريسوت للأسمنت" المرتفع بنحو 3.23 في المائة، وارتفع "الخليج للكيماويات" 2.91 في المائة.وصعد مؤشر الخدمات 0.12 في المائة؛ بدعم "الباطنة للطاقة" المرتفع 1.79 في المائة، وارتفع "إس إم إن باور" بنحو 1.45 في المائة.وكان المالي أقل القطاعات ارتفاعا بنحو 0.09 في المائة، مع صدارة "المدينة تكافل" للرابحين بنحو 5.68 في المائة، وصعد "عمان والإمارات" 2.17 في المائة.وارتفع مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 6679 نقطة. وسجلت ثمانية قطاعات ارتفاعا بصدارة التكنولوجيا بنمو 1.90 في المائة، فيما تراجعت أربعة قطاعات أخرى تصدرها السلع الاستهلاكية بانخفاض 0.56 في المائة.