كوفيد - 19 يجمد السياحة في جزر جالاباجوس .. 850 مليون دولار الخسائر في عام

مع وصوله إلى أمريكا الجنوبية، جمد كوفيد - 19 بشكل كامل تقريبا النشاط البشري على جزر جالاباجوس في المحيط الهادئ غرب الإكوادور، لتتسيد السلاحف العملاقة وسحالي الإجوانة وغيرها من المخلوقات المتوطنة الأرخبيل.ووفقا لـ"الفرنسية"، أدى إغلاق بدأ في شباط (فبراير) 2020 واستمر أربعة أشهر بعد اكتشاف أولى الإصابات بكوفيد في المنطقة، إلى توقف كامل للسياحة وتعليق شبه تام للأبحاث العلمية.ويقول خوان كارلوس مونسايو (50 عاما) الذي يدير مركزا للغطس واضطر لصرف موظفيه الستة، "كانت تداعيات كوفيد قاسية للغاية، كان الإغلاق فوريا، تم بين ليلة وضحاها، لم يكن لدينا الوقت الكافي للاستعداد".ومنذ تموز (يوليو)، أعيد فتح الأرخبيل الذي يضم 234 جزيرة جزئيا أمام السياحة، لكن عدد الزوار اقتصر على ستة آلاف فحسب كل شهر، مقارنة بما معدله 23 ألفا قبل الوباء.ولم تتعاف تجارة مونسايو، إذ ينطلق قاربه أحيانا إلى البحر وعلى متنه زبونان فقط يدفع كل منهما مبلغا قدره 160 دولارا على الأقل، في حين يحتاج هو إلى خمسة زبائن ليتمكن من تحقيق الربح.ويشير إلى مراكز غطس أخرى لم تعد تملك أموالا كافية لتجديد رخصها، قائلا "من بين 12 مركزا، لم يعد هناك إلا ستة تعمل". ويضيف "كل شيء تغير، لأننا نتجه إلى العمل، لكن في ظل شيء من الخوف"، على الرغم من أن على السياح الخضوع لفحص كوفيد بنتيجة سلبية قبل المجيء إلى الجزر. وأغلقت عديد من الأعمال التجارية أبوابها، بينما باتت الفنادق والمطاعم مهجورة، إذ خسر قطاع السياحة أكثر من 850 مليون دولار بين آذار (مارس) 2020 وآذار(مارس) 2021، بحسب تقديرات غرفة السياحة المحلية.ويعتمد نحو 85 في المائة من الاقتصاد المحلي على السياحة. وتذكر مونيكا بايز المسؤولة في وزارة السياحة، أن السياحة تراجعت 75 في المائة عن عام 2019 عندما زار الجزر 271 ألف شخص، جراء إغلاق المطارات والقيود على السفر التي فرضها الوباء.وتشير إلى أنها أدركت على أثر ذلك الحاجة إلى سياحة "قائمة أكثر على الاستدامة كموقع تراث طبيعي من أجل البشرية. هذه هي مسؤوليتنا أمام العالم بأسره".ووجد العلماء أيضا أنفسهم بلا عمل، خصوصا خلال الإغلاق، إذ يقول يلايو ساليناس عالم الأحياء في جزيرة سانتا كروز "واحدة من الجزر الأربع المأهولة"، مازحا "لم أقض قط وقتا طويلا لهذه الدرجة من دون رؤية المحيط منذ كنت في رحم والدتي".ويعيش 30 ألف شخص فقط في هذه الجزر البركانية الواقعة على بعد نحو ألف كيلومتر غرب الإكوادور، ويضم الأرخبيل أكثر من 2900 نوع من الكائنات، لا وجود لربعها في أي مكان آخر في العالم.ويؤكد ساليناس، الذي يدير مشروع أسماك القرش التابع لمؤسسة تشارلز داروين، "تعد جزر جالاباجوس بمنزلة ديزني لاند بالنسبة إلى علماء الأحياء. لكن الوباء غير المشاريع"، على ما يفيد الباحث الإسباني البالغ 37 عاما، ويقول "لم يعد بإمكاننا العمل على الأرض".وطور عالم التاريخ الطبيعي البريطاني تشارلز داروين، نظرياته بعد رحلة طويلة قام بها إلى الأرخبيل الذي يضم 21 بركانا، بينها 13 في حالة نشاط، وأعلاها "وولف" الذي يبلغ ارتفاعه 1707 أمتار.ونظرا إلى منصبه، سمح لساليناس بالبقاء، لكن أعيد عديد من الباحثين الأجانب والمتدربين إلى بلدانهم، فيما توقف أكثر من 100 مشروع بشكل كامل.وبالنسبة إلى داني رويدا، مدير حديقة جالاباجوس الوطنية المسؤولة عن 97 في المائة من مناطق جالاباجوس البرية ومحمية مائية شاسعة تمتد على نحو 800 ألف هكتار، كان هناك "تأثير مباشر على البرنامج العلمي: تم تعليق 60 في المائة من الأنشطة البحثية التي كان مخططا لتنفيذها عام 2020".وبفضل حراس الغابات التابعين للحديقة الوطنية، وعددهم 300، تمكنت من المحافظة على "أنشطة البحوث والإشراف على أسماك القرش والمواقع حيث تضع السلاحف بيضها والمحافظة على الإجوانة وأسود البحر وغير ذلك"، بحسب رويدا.وقال "لم يسمح بالانتقال من جزيرة إلى أخرى"، فيما استخدمت قوارب الحديقة لنقل مرضى كوفيد أو معدات الفحص. وسجل الأرخبيل 1384 إصابة و16 وفاة جراء كوفيد - 19 مقارنة بـ375 ألف إصابة و18400 وفاة في الإكوادور بأكملها، التي تعد 17 مليون نسمة، وتخطط الحكومة لتطعيم جميع البالغين المقيمين على الجزر بحلول أواخر أيار (مايو)، لتكون "أول أرخبيل في أمريكا اللاتينية" يصبح خاليا من كوفيد - 19.