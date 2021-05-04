الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثالثة بضغوط البيع .. والمؤشر يتماسك عند 10300 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتغلق عند 10309 نقاط فاقدة 56 نقطة بنحو 0.54 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 11 نقطة بنحو 0.78 في المائة. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات والأسهم، لم تظهر السوق تحسنا في الأداء، حيث جاء الإغلاق عند أدنى مستوى، ما يظهر سيطرة عمليات البيع في السوق، وذلك يعزز من استمرارية التراجع ما لم تطرأ متغيرات تدفع المتعاملين إلى الشراء. من ناحية فنية، ستواجه السوق دعما عند مستويات 10126 نقطة بينما المقاومة عند مستويات 10500 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 10381 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 10386 نقطة رابحا 0.2 في المائة، بينما الأدنى عند 10309 نقاط فاقدا 0.5 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 10309 نقاط فاقدا 56 نقطة بنحو 0.54 في المائة، وتراجعت السيولة 6 في المائة بنحو 492 مليون ريال لتصل إلى 7.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 51 مليون سهم لتصل إلى 270 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 1 في المائة بنحو 4.5 ألف صفقة لتصل إلى 337 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 6.5 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.88 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 0.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 2.5 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنحو 1 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنحو 0.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 17 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 12 في المائة بقيمة 937 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 10 في المائة بقيمة 758 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "الفخارية" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 97.70 ريال، يليه "باعظيم" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 100.40 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنحو 6.9 في المائة ليغلق عند 98.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ولاء" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 22.38 ريال، يليه "سدكو كابيتال ريت" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 9.85 ريال، وحل ثالثا "سبكيم" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 26.35 ريال. وكان الأعلى تداولا "سيرا" بقيمة 435 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 419 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 264 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية