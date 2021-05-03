واردات "ريلاينس" من النفط تهبط 10.3% على أساس سنوي في مارس

أظهرت بيانات من مصادر للشحن ومصادر بالصناعة أن شركة ريلاينس اندستريز الهندية، المالكة لأكبر مجمع لتكرير النفط في العالم، خفضت وارداتها من الخام بنسبة 10.3 بالمئة في مارس آذار مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن واردات ريلاينس في مارس آذار بلغت حوالي 1.12 مليون برميل يوميا، بانخفاض 10.8 بالمئة عن الشهر السابق، بحسب "رويترز" .

واستوردت الشركة حوالي 11 بالمئة من وارداتها من أمريكا اللاتينية، مقارنة مع 43 بالمئة قبل عام، مع توقف شركة التكرير المملوكة للقطاع الخاص عن شراء النفط الفنزويلي تحت ضغط من عقوبات أمريكية.

وشكل نفط الشرق الأوسط حوالي 59 بالمئة من مجمل مشتريات ريلاينس مقارنة مع حوالي 43 بالمئة قبل عام، في حين زادت حصة النفط الأمريكي إلى حوالي 12 بالمئة من 10 بالمئة.

وقفزت حصة النفط الأفريقي إلى حوالي 12 بالمئة من 1.4 بالمئة.