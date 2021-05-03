الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة يتعافي بأقل من المتوقع في مارس

تعافى الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة في مارس آذار بأقل كثيرا مما كان متوقعا، إذ غطى ضعف مستمر في الإنفاق على المباني غير السكنية والمشاريع العامة على قوة في بناء المنازل.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إن الإنفاق على التشييد ارتفع 0.2 بالمئة بعد هبوط بلغ 0.6 بالمئة في فبراير شباط، بحسب "رويترز" .

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يزيد الإنفاق على التشييد 1.9 بالمئة. وعلى أساس سنوي صعد الإنفاق على التشييد، الذي يشكل حوالي أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، 5.3 بالمئة في مارس آذار.

وقالت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي إن أكبر اقتصاد في العالم نما بوتيرة سنوية 6.4 بالمئة في الربع الأول من هذا العام. وكان ذلك أعلى معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من 2003، وأعقب نموا بلغ 4.3 بالمئة في الربع الرابع من 2020.