السحاب يعانق قمم الجبال في الباحة

غطت سُحب الضباب الكثيف منطقة الباحة اليوم، في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجار المنتزهات، ليهبط بانسيابيته المرنة إلى المباني والطرقات وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية التي تعطي النفس انطباعاً بالارتياح.
أحداث في صور
- صندوق النقد: العجز المالي السعودي سينخفض إلى 4.2%
- 937 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- أكثر من ألف صورة للحجر الأسود ومقام إبراهيم بوضوح ٤٩ ألف ميجا بكسل
- "المركزي السعودي" يوافق لـ "التعاونیة" تقدیم منتج تأمین السفر للسعوديين شاملا تغطية مخاطر "كورونا"
- 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية و1038 حالة شفاء و13 وفاة
- فيصل الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط.. والسواحة رئيسا لمجلس الهيئة السعودية للفضاء
- الملياردير وارين بافيت: نستفيد من قوة لم تكن متوقعة للاقتصاد الأمريكي
- تحديث وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لتغطية مخاطر الإصابة بكورونا
- إدراج وبدء تداول أسهم مصنع فش فاش للمواد الغذائية في "نمو" الثلاثاء المقبل
- تعيين منصور بن ماضي رئيسا تنفيذيا لصندوق التنمية العقارية
أضف تعليق