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أحداث في صور

السحاب يعانق قمم الجبال في الباحة

السحاب يعانق قمم الجبال في الباحة

السحاب يعانق قمم الجبال في الباحة

السحاب يعانق قمم الجبال في الباحة

السحاب يعانق قمم الجبال في الباحة

الاقتصادية من الرياض

غطت سُحب الضباب الكثيف منطقة الباحة اليوم، في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجار المنتزهات، ليهبط بانسيابيته المرنة إلى المباني والطرقات وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية التي تعطي النفس انطباعاً بالارتياح.

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