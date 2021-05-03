تحالف "غافي" يشتري 500 مليون جرعة من لقاح موديرنا

أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" المشرف على برنامج كوفاكس الدولي اليوم أنه تم التوقيع على اتفاق لشراء 500 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي تنتجها شركة موديرنا.

ووفقا للفرنسية قال الرئيس التنفيذي لتحالف "غافي" سيث بيركلي: "سعداء للغاية بالتوقيع على هذا الاتفاق مع موديرنا الذي يمنح المشتركين في آلية كوفاكس القدرة على الوصول إلى لقاح آخر عالي الفعالية".