ماهي أفضل دولة للمرأة المسافرة بمفردها؟

هل أنت امرأة تعتزم السفر بمفردها لليابان؟ إليك ما يجب معرفته.

إذا كنت تحاولين أن تصبحين شجاعة وتقدمين على أول رحلاتك المنفردة، إليك الأخبار الجيدة.. اليابان هي مقصد رائع للجميع تقريبا ولكن بوصفها أحد أكثر البلدان أمنا وراحة في العالم فهي أرض مثالية للغاية للنساء اللائي يسافرن بمفردهن، بحسب موقع جابان توداي. وفيما يلي دليل موجز لاستغلال الرحلة قدر المستطاع وفقا للألمانية.



- من ناحية الأمن والسلامة

الأمن والسلامة هي عموما مصدر الخوف الأول للنساء اللائي يفكرن في السفر بمفردهن. ولكن اليابان تستحق سمعتها كأحد أكثر الدول أمنا في العالم. وغالبا ما تسير النساء بمفردهن دون أن يتم إزعاجهن إطلاقا بغض النظر عن التوقيت.

وإذا ما تعرضت المرأة لموقف يبعث على عدم الارتياح، فالتحدث بصوت عال يظهر القوة غالبا ما يكون كافيا لردع الفاعل.

- الإقامة

تعج اليابان بخيارات الإقامة لمن يسافرون بمفردهم. تعد النزل خيارا تقليديا. وهي آمنة ومريحة رغم كونها غالية نسبيا مقارنة بغيرها من الدول. وهناك الكثير من النزل بها غرف للنساء فقط.

وفنادق الكبسولة خيار شائع للسياح الذين يسعون للمرور بتجربة يابانية فريدة ولكن هذه الفنادق مخصصة للرجال فقط. وإذا ما سمح أحد فنادق الكبسولة للنساء بالإقامة فيمكن أن يقسم الطوابق أو الغرف بين الرجال والنساء.

- وسائل النقل

صنعت وسائل النقل في اليابان للأشخاص الذين يسافرون بمفردهم. ولا يوجد حاجة للبحث عن بدائل تشارك فيها آخرين، حيث أن نظام القطارات واسع وموثوق به. والتحدث بصوت عال في القطارات ممنوع، ما يجعل الرحلات الطويلة مريحة لمن يسافرون بمفردهم. وهناك أيضا بعض القطارات المحلية في المدن الكبرى بها عربات للنساء فقط خلال ساعات الذروة.

وفي الأماكن التي لا تذهب إليها القطارات يمكن عادة العثور على حافلة.

وحافلات الطرق السريعة وسيلة رخيصة للتنقل بين المدن التي لا يوجد بها بقطارات.