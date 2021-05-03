قطاع تجارة التجزئة الألماني يحقق تعافي قوي.. تجاوز مستوى ما قبل الجائحة

تمكن قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا من تحقيق تعاف قوي في مارس الماضي وذلك رغم استمرار الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم أن إيرادات القطاع في الشهر المذكور ارتفعت بعد أخذ تغير الأسعار في الحسبان (ارتفاع حقيقي) بنسبة 4.4% مقارنة بقيمتها في فبراير 2020، آخر شهر قبل اندلاع أزمة كورونا في العام الماضي، وهو ما يعني أن قطاع تجارة التجزئة استطاع أن يتجاوز مستوى ما قبل الأزمة.

وووصلت نسبة الارتفاع في إيرادات قطاع التجزئة في مارس الماضي مقارنة بقيمتها في فبراير من العام الحالي إلى 7.7%، وهو ثاني أقوى ارتفاع يحققه القطاع منذ بدء قيود كورونا.

وشهد القطاع ارتفاعا في العائدات في كل مجالاته في مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2020 عندما تم إغلاق العديد من المحلات في النصف الثاني من ذلك الشهر بسبب الجائحة، وقدر المكتب نسبة الارتفاع الحقيقي بـ11% والارتفاع الاسمي بـ 12.3%، ويعد كل منهما أقوى ارتفاع شهري (على أساس المقارنة السنوية) منذ بدء تسجيل التسلسلات الزمنية للإيرادات في 1994.

ووفقا للألمانية أفادت البيانات بأن التجارة على الإنترنت تمكنت من تحقيق نمو قوي على نحو ملحوظ بـ 42.9%.