ألمانيا: أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 9160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن 84 حالة وفاة جراء الفيروس.

وتعكس بيانات المعهد الوضع حتى الساعة 5.05 من صباح اليوم. وربما تكون هناك تغييرات أو إضافات من جانب المعهد لهذه البيانات.

وكان المعهد سجل 11 ألفا و907 حالة إصابة جديدة و60 حالة وفاة خلال يوم واحد يوم الاثنين الماضي.

وأوضح المعهد اليوم أن معدل الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام، وهو ما يعرف بمعدل الإصابة الأسبوعي، بلغ حتى صباح اليوم 146.9، مقابل 146.5 أمس.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع العام الماضي وصل إلى ثلاثة ملايين و425 ألفا و982 حالة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها، أو تسجيلها.

وتابع المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ نحو ثلاثة ملايين و40 ألف و700 شخص، فيما ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس إلى 83 ألفا و276 شخصا.

وذكر المعهد أن معدل استنساخ الفيروس لكل سبعة أيام، بلغ 0.92 بعد ظهر أمس الأحد فيما بلغ 0.93 أول أمس السبت ويعني ذلك أن كل مئة مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 92 شخصا آخرين.

ووفقا للألمانية يعكس هذا المعدل وضع انتشار العدوى خلال مدة تتراوح بين 8 إلى 16 يوما، وفي حال استمر المعدل تحت 1 لفترة طويلة، فإنه يشير إلى انحسار انتشار العدوى بينما إذا ظل مرتفعا فوق هذه القيمة بشكل مستمر، فعندئذ يشير إلى ارتفاع أعداد الإصابات.