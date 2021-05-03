"المراعي" تستثمر 6.6 مليار ريال للتوسع في قطاع الدواجن

أقر مجلس إدارة شركة المراعي ، في اجتماعه المنعقد في 2 مايو 2021م، ضخ استثمارات رأسمالية تقدر بمبلغ 6.6 مليار ريال للتوسع في قطاع الدواجن، بهدف مضاعفة الحصة السوقية للشركة بهذا القطاع.

وسوف يتم تنفيذ هذا التوسع على عدة مراحل على مدى 5 سنوات، وتشمل أيضاً تطوير مرافق إنتاج أمهات الدواجن وذلك لتحقيق التكامل الرأسي لإمدادات الدواجن.

وسيتم التركيز على التوسع بمواقع جغرافية مختلفة بالمملكة لتعزيز الأمن الحيوي للقطاع، إضافة إلى توزيع إسهامات الشركة في التنمية الاقتصادية على مختلف مناطق المملكة.

وجاءت هذه الاستثمارات كنتاج لدعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للقطاع الخاص، وكجزء من مشاركة القطاع الخاص في إنماء الاقتصاد الوطني، وتأكيدا لدور شركة المراعي المتنامي في تحقيق رؤية المملكة 2030 في كافة المجالات وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وسيتم تمويل التوسع الاستراتيجي لقطاع الدواجن عن طريق التدفقات النقدية الداخلية للشركة.