الأسهم المحلية تضيف 24.5 مليار ريال إلى قيمتها السوقية خلال أبريل

سجلت سوق الأسهم السعودية في نيسان (أبريل) الماضي ارتفاعا، للشهر الرابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014، حيث أغلقت السوق عند 10418 نقطة بمكاسب 511 نقطة بنسبة 5 في المائة.

بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ارتفع 74 نقطة بنسبة 5 في المائة، ليغلق عند 1423 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية نحو 9.66 تريليون ريال بنهاية نيسان (أبريل) 2021، حيث ارتفعت 24.5 مليار ريال خلال الشهر الماضي.

وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات، حيث أسهم اللقاء التلفزيوني للأمير محمد بن سلمان ولي العهد في إعطاء دفعة معنوية كبيرة للسوق، ما جعلها تحقق مستويات أعلى جديدة.

وبعد وصول السوق إلى أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014 وتحقيقها ارتفاعات شهرية مستمرة، قد لا تجد نفسها قادرة على مواصلة هذا الصعود، مع تضخم الأسعار وتراجع العوائد، وتراكم الأرباح الرأسمالية في محافظ المتعاملين، حيث يدفعهم للبيع لجني الأرباح، خاصة مع ضعف التداولات.

ومن المتوقع أن تواجه السوق مقاومة عند مستويات 10500 نقطة، بينما الدعم عند 9400 نقطة. وافتتح المؤشر العام نيسان (أبريل) عند 9908 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 10540 نقطة، بينما الأدنى عند 9767 نقطة، وفي نهاية الشهر، أغلق عند 10418 نقطة رابحة 511 نقطة بنسبة 5 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 35 في المائة بنحو 102 مليار ريال، لتصل إلى 188 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 37 في المائة بنحو 3.7 مليار سهم، لتصل إلى 6.5 مليار سهم، أما الصفقات، فتراجعت 36 في المائة بنحو 4.1 مليون صفقة، لتصل إلى 7.3 مليون صفقة. وتراجعت ثلاثة قطاعات تصدرها "التمويل والاستثمار والتعدد" 3 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" 2 في المائة، وحل ثالثا "التأمين السعودي" 1.9 في المائة.

وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" 14 في المائة، يليه "المرافق العامة" 13 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام السعودي" 13 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 19 في المائة بقيمة 37 مليار ريال، يليه "المصارف" 14 في المائة بقيمة 26 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 11 في المائة بقيمة 21 مليار ريال.

وتصدرت الأسهم المرتفعة "أسمنت الشمالية" 35 في المائة، ليغلق عند 17.66 ريال، يليه "نادك" 29 في المائة، ليغلق عند 40.75 ريال، وحل ثالثا "التصنيع" 26 في المائة، ليغلق عند 19.20 ريال. وتصدر المتراجعة "صادرات" بنسبة 18 في المائة، ليغلق عند 105 ريالات، يليه "إم آي إس" 12 في المائة، ليغلق عند 105 ريالات، وحل ثالثا "متطورة" 12 في المائة، ليغلق عند 36.05 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 9.1 مليار ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 8.1 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 6.5 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية