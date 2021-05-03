يقوم مختبر فحص جودة مياه زمزم بتحليل أكثر من 50 عينة يوميا للتأكد من سلامة شبكة المياه وخلوها من أي بكتيريا أو ملوثات وميكروبات.
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- يقوم مختبر فحص جودة مياه زمزم بتحليل أكثر من 50 عينة يوميا للتأكد من سلامة شبكة المياه
أحداث في صور
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