يقوم مختبر فحص جودة مياه زمزم بتحليل أكثر من 50 عينة يوميا للتأكد من سلامة شبكة المياه

يقوم مختبر فحص جودة مياه زمزم بتحليل أكثر من 50 عينة يوميا للتأكد من سلامة شبكة المياه وخلوها من أي بكتيريا أو ملوثات وميكروبات.