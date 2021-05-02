لبيع أكثر من مليون سيارة سنويا .. "أوبل" تعتزم دخول 20 سوق تصدير جديدة

تعتزم شركة أوبل للسيارات دخول 20 سوق تصدير جديدة بحلول 2022 حيث تسعى إلى تعزيز المبيعات السنوية إلى أكثر من مليون سيارة. كشف ذلك رئيس الشركة التابعة لمجموعة ستيلانتس لصناعة السيارات ميشائيل لوشيلر

ووفقا لـ "بلومبيرج" قال لوشيلر في مقابلة إن مساعي تعزيز المبيعات لن تعرض للخطر أرباح العلامة التجارية الألمانية أو جهود خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتبيع أوبل حاليا 630 ألف سيارة في العام. وتحت إدارة شركة جنرال موتورز الأمريكية المالك السابق لها باعت أوبل أكثر من مليون سيارة سنويا لكنها تكبدت خسائر فادحة.

وكان كارلوس تفاريس المدير التنفيذي لمجموعة ستيلانتس قد اشترى شركة السيارات الألمانية قبل 4 سنوات ووضع برنامجا ناجحا للتحول أدى إلى خفض المبيعات غير المربحة.