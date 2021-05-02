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عمان : حظر جزئي من 7 مساء وحتى 4 فجرا الأسبوع المقبل

عمان : حظر جزئي من 7 مساء وحتى 4 فجرا الأسبوع المقبل

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت عمان اليوم حظر حركة الأفراد والمركبات من 7 مساء وحتى 4 فجرا في الفترة بين 8 و 15 مايو.

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