عمان : حظر جزئي من 7 مساء وحتى 4 فجرا الأسبوع المقبل

أعلنت عمان اليوم حظر حركة الأفراد والمركبات من 7 مساء وحتى 4 فجرا في الفترة بين 8 و 15 مايو.