بعد غياب طويل عن البطولات .. إنتر ميلان بطلا للدوري الإيطالي

انتزع إنتر ميلان لقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في 11 عاما اليوم بعد أن تعادل ساسولو 1-1 مع أتلانتا ليضمن فريق المدرب أنطونيو كونتي التتويج. ويبتعد إنتر بفارق 13 نقطة في الصدارة مع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم ووضع تتويجه حدا لهيمنة يوفنتوس على اللقب في المواسم التسعة الأخيرة. وهذا هو اللقب الأول لإنتر في الدوري منذ تتويجه بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا مع جوزيه مورينيو في موسم 2009 - 2010 ورقم 19 له في المسابقة.

وأصبح إنتر ثاني أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري متفوقا على ميلان الذي نال 18 لقبا وخلف يوفنتوس وله 36 لقبا. وطُرد بيرلويجي جوليني حارس أتلانتا بعد 22 دقيقة وبعد عشر دقائق لاحقة تقدم فريقه بهدف روبن جوزنز. وأدرك ساسولو التعادل في بداية الشوط الثاني بركلة جزاء من دومينيكو بيراردي وأكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول مارلون على الإنذار الثاني كما احتسبت ضد صاحب الأرض ركلة جزاء. وأنقذ الحارس أندريا كونسيلي الركلة التي سددها لويس موريل. وكان إنتر فاز 2-صفر على مضيفه كروتوني أمس السبت ليرفع رصيده إلى 82 نقطة ويصبح بحاجة إلى تعادل أتلانتا لضمان اللقب. وانتزع إنتر صدارة المسابقة منذ تغلبه 3-1 على لاتسيو في 14 فبراير شباط ونال اللقب بعدما كان وصيفا للبطل في الموسم الأول للمدرب كونتي في 2019-2020.