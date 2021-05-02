الشؤون الإسلامية : عدم إقامة التهجد منفصلة عن التراويح وأن لاتتجاوز مدتها 30 دقيقة

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم ما نشرته في بيان سابق بعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح وأن لاتتجاوز مدتها مع صلاة العشاء 30 دقيقة بناء على ماورد من وزارة الصحة.