مجموعة "طاقة" الإماراتية تنجح في طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم عن نجاحها في إصدار شريحتين من السندات بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، بأجلي سبع سنوات و30 سنة بشكل سندات مقدّمة غير مضمونة.

وذكرت الشركة، في بيان أنها قامت بإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بأجل سبع سنوات، حيث تستحق في نيسان/أبريل 2028 وتحمل معدّل فائدة قدره 2% سنويا. كما أصدرت الشركة شريحة أخرى من السندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي أيضًا وبأجل ثلاثين سنة حيث تستحق في نيسان/أبريل 2051 وتحمل معدل فائدة قدره 4ر3% سنويا.

وبلغ معدل الاكتتاب النهائي في دفتر الطلبات أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح. وأوضحت الشركة أن دفتر الطلبات النهائي البالغ 6.1 مليار دولار أمريكي أتاح لها تحقيق نسب فائدة أقل بكثير مقارنة بسندات "طاقة" الحالية.

وسيتم استخدام العائدات الصافية من بيع هذه السندات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد الديون المستحقة.

وعلق جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة، بالقول :"نعتبر أن الطلب القوي من أسواق الائتمان العالمية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم علامة ثقة بالوضع المالي القوي والمعزز للشركة، وكذلك باستراتيجيتنا المعلنة لنصبح شركة رائدة في مجال الطاقة والمياه منخفضة الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".