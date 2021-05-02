ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية يعتقلون متظاهرين في مدينة إسطنبول أمس، أثناء محاولتهم تحدي الحظر والتظاهر بعيد العمال.
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