أنت هنا

أحداث في صور

ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية يعتقلون متظاهرين في مدينة إسطنبول

ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية يعتقلون متظاهرين في مدينة إسطنبول

«رويترز »

ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية يعتقلون متظاهرين في مدينة إسطنبول أمس، أثناء محاولتهم تحدي الحظر والتظاهر بعيد العمال.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور