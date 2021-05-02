وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمعالي وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وذلك خلال زيارة للعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء، عقد جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

حضر جلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

