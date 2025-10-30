الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الخميس, 6 نوفمبر 2025 | 15 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الرئيسية
الأسواق
الشركات
تقارير وتحليلات
الطاقة
العقارات
التكنولوجيا
ريادة الأعمال
الأخبار
الرياضة
المزيد
+
سوق السعودية
11,256.74
-1.24%
-141.55
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
9.84
(0.00%) 0.00
مجموعة تداول السعودية القابضة
193.1
(0.00%) 0.00
الشركة التعاونية للتأمين
130.8
(0.00%) 0.00
شركة الخدمات التجارية العربية
114.5
(0.00%) 0.00
شركة دراية المالية
5.5
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب
35.4
(0.00%) 0.00
البنك العربي الوطني
23.49
(0.00%) 0.00
شركة موبي الصناعية
12.12
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
34.34
(0.00%) 0.00
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
23.72
(0.00%) 0.00
بنك البلاد
28.52
(0.00%) 0.00
شركة أملاك العالمية للتمويل
12.9
(0.00%) 0.00
شركة المنجم للأغذية
54.3
(0.00%) 0.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية
11.99
(0.00%) 0.00
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
58.3
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية
120.1
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة
32.5
(0.00%) 0.00
شركة الوطنية للتأمين
14.15
(0.00%) 0.00
أرامكو السعودية
25.6
(0.00%) 0.00
شركة الأميانت العربية السعودية
19.09
(0.00%) 0.00
البنك الأهلي السعودي
39.4
(0.00%) 0.00
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
32
(0.00%) 0.00
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
اشترك الآن
Page Not Found