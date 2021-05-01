وزير الخارجية يبحث مع ولي عهد أبو ظبي مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات ، في قصر الوطن اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، حيث نقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لسموه ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمّل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

