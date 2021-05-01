مصرف الإنماء يتصدر قائمة فوربس لأفضل البنوك السعودية في عام 2021

امتداداً لتميز مصرف الإنماء ومتانة مركزه المالي تصدّر مصرف الإنماء قائمة فوربس (Forbes) الشرق الأوسط لأفضل البنوك السعودية لعام 2021، حيث اعتمدت القائمة على استطلاعات رأي أكثر من 43 ألف مستخدم للخدمات المصرفية في المملكة وحول العالم لمعرفة آرائهم حول علاقاتهم الحالية والسابقة بالمصارف، حيث تم تصنيف البنوك على أساس الرضا العام والثقة بالخدمات المقدمة وتكلفة الرسوم والخدمات الرقمية والاستشارات المالية، وشملت القائمة أفضل البنوك في 28 دولة.حيث أظهر مصرف الإنماء مرونة عالية وأداءً متميزاً رغم التحديات التي واجهها أثناء عام الجائحة في 2020 بسبب فايروس كورونا المستجد.

يؤكد هذا التصنيف مكانة مصرف الإنماء وثقله في القطاع المصرفي في المملكة الذي يمر بالعديد من التحديات التي تجاوزها مصرف الإنماء بتفوقه على مجموعة من أكبر المؤسسات المالية في المملكة في قائمة فوربس الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن مصرف الإنماء من أكثر المصارف في المملكة تقديما للخدمات المصرفية الالكترونية وأكثرها تميزاً حيث حقق العديد من الإنجازات التقنية كان آخرها حصول مصرف الإنماء على شهادة معيار(CMMI) والذي يُعنى بتحقيق أفضل الممارسات في إدارة وتطوير الخدمات التقنية كأول مصرف في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي يحقق هذا المعيار، والعديد من الخدمات الرقمية مثل فتح الحساب الرقمي وإصدار البطاقة الرقمية عبر الإنترنت، ونشر الفروع الرقمية لتقديم العديد من الخدمات لشركاء الإنماء على مدار الساعة، كذلك تدشين المحفظة الرقمية AlinmaPay إحدى منتجات شركة التقنية المالية السعودية التابعة لمصرف الإنماء بالإضافة إلى خيارات واسعة وشاملة من الخدمات المصرفية الذاتية.