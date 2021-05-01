وكيل وزارة الصحة: استكمال التحصينات لا يعني أن كل الدول ستستثني المحصنين من الحجر

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري أنه عند فتح السفر الدولي استكمال التحصينات مهم جداً لكنه لا يعني أن كل الدول ستستثني المحصنين من الحجر عند وصولهم اليها ، وقال عسيري عبر حسابه في تويتر أن الاستفسار قبل السفر مهم جداً .