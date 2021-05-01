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أحداث في صور

عمال يحملون أكياس حبوب القمح على عربة في مدينة أمريتسار الهندية

عمال يحملون أكياس حبوب القمح على عربة في مدينة أمريتسار الهندية

«الفرنسية »

عمال يحملون أكياس حبوب القمح على عربة في مدينة أمريتسار الهندية أمس.

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