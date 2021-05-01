«نستلة» تعتزم شراء «بونتيفول» لصناعة الفيتامينات مقابل 5.75 مليار دولار

وافقت شركة نستلة السويدية للصناعات الغذائية على شراء شركة بونتيفول الأمريكية لصناعة الفيتامينات بقيمة 5.75 مليار دولار، لتصبح بذلك من كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، الذي كانت قد دخلته قبل أربعة أعوام فقط، عندما قرر رئيسها التنفيذي مارك شنايدر إدخال بعض التعديلات على استراتيجية "نستلة".وبحسب "الألمانية"، كانت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أفادت في كانون الثاني (يناير) الماضي بأن شركة "كيه.كيه.أر آند كو" المالكة لشركة بونتيفول تعتزم طرح أسهم الأخيرة للاكتتاب في البورصة بقيمة أكثر من ستة مليارات دولار، لكن صفقة بيع بونتيفول إلى نستلة، والمتوقع أن تبرم بشكل نهائي في منتصف العام الجاري، ستحول دون طرح أسهم "بونتيفول" للاكتتاب العام.ويزيد السعر المطروح لشراء "بونتيفول" عن قيمة أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين في آذار (مارس) الماضي بواقع 16.8 مرة.وكان شنايدر قد قرر دخول "نستلة" في مجال الفيتامينات والمكملات الغذائية عندما تولى رئاسة الشركة عام 2017، حيث استحوذ على شركة أتريوم أينوفيتشنز بقيمة 2.3 مليار دولار.واختلف هذا الاتجاه عن استراتيجية رئيس "نستلة" السابق بول بولكه، الذي كان يستبعد الدخول في هذا القطاع، لأنه كان يرى أن التنافسية القوية في قطاع المكملات الغذائية تحول دون إمكانية طرح منتجات قادرة على المنافسة من الناحية السعرية.