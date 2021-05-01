استطلاع: أسعار الخام ستشهد ارتفاعا في 2021 مع تمسك «أوبك +» بخطط كبح الإمدادات

أظهر استطلاع للرأي أن أسعار النفط ستشهد ارتفاعا هذا العام، مع تعزيز انتشار لقاحات الوقاية من كوفيد - 19 للطلب، وتمسك "أوبك+" بخطط كبح الإمدادات، لكن احتدام أزمة الجائحة في الهند ومناطق أخرى يشكل عقبة.وتوقع المسح الذي أجرته "رويترز" وشمل 49 مشاركا أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 64.17 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعا من استطلاع الشهر الماضي الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 63.12 دولار للبرميل، ومتوسط سعر برنت منذ بداية العام الجاري 62.3 دولار.وهذا هو خامس تعديل بالرفع على التوالي في 2021 وأعلى توقع لمتوسط السعر في العام الجاري منذ كانون الثاني (يناير) من العام الماضي. وتوقع الاستطلاع أن ينمو الطلب على النفط بما يراوح بين 5.5 و6.5 مليون برميل يوميا في 2021.يتسق ذلك مع تفاؤل حذر رسمته الوكالة الدولية للطاقة هذا الشهر عندما تنبأت بأن المنتجين ربما يحتاجون إلى ضخ مليوني برميل إضافية يوميا لتلبية الطلب المتوقع.ورفعت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أيضا من توقعاتها، رغم أن ثلاثة مصادر من اللجنة الفنية المشتركة في "أوبك+" أشاروا إلى أن ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بكوفيد - 19 في الهند ومناطق أخرى مبعث قلق.والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتشهد حاليا أكبر ضرر من الجائحة، وجرى فرض إجراءات عزل عام في مناطق شاسعة من البلاد. لكن محللين يقولون: "إن تأثير ذلك قد يكون محدودا". وتمسكت مجموعة "أوبك+" التي تضم منظمة أوبك وروسيا وحلفاءهما بخططها للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط من أيار (مايو) إلى تموز (يوليو)، وذلك بعد أن رفعت "أوبك" قليلا توقعاتها لنمو الطلب في 2021 إلى ستة ملايين برميل يوميا. وتتوقع المجموعة أيضا بلوغ المخزونات العالمية 2.95 مليار برميل في تموز (يوليو)، وهو ما يقل عن متوسط 2015 - 2019.هذا واتجهت أنظار المستثمرين إلى ارتفاع في معدلات تشغيل المصافي في الولايات المتحدة وتراجع مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي، وهو ما أفادت به بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأربعاء. وزادت مخزونات الخام الأمريكية 90 ألف برميل الأسبوع الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين التي كانت لزيادة 659 ألف برميل. وارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 64.53 دولار للبرميل يوم الأربعاء مقابل 63.91 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس الأول: "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، وإن السلة كسبت أقل من دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 64.02 دولار للبرميل".