لأول مرة .. البلاديوم يخترق حاجز 3000 دولار

اخترق البلاديوم حاجز ثلاثة آلاف دولار للأوقية "الأونصة" للمرة الأولى أمس، مدعوما بمخاوف مستمرة بشأن نقص المعروض من المعدن المستخدم بشكل أساسي في أجهزة التحكم في الانبعاثات في صناعة السيارات.

وبحسب "رويترز"، كان البلاديوم في أحدث تعاملات مرتفعا 1 في المائة إلى 2984.68 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3007.73 دولار. وهو في طريقه لتسجيل مكسب شهري أيضا.

الطلب من صناعة السيارات آخذ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر، إذ من المنتظر أن ينحسر في وقت لاحق من هذا العام نقص في رقائق أشباه الموصلات تسبب في تقلص إنتاج السيارات.

لكن كارستن فريتش المحلل لدى "كومرتس بنك" قال "إنه من غير المرجح أن تشهد الأسعار ارتفاعا مستمرا فوق ثلاثة آلاف دولار، مع احتمال أن يؤدي استبداله إلى انخفاض الأسعار مع مرور العام".

وقال "عند هذا المستوى، سيفكر مزيد من مصنعي السيارات في استبدال البلاديوم بالبلاتين".

قد يؤدي التحول إلى السيارات الكهربائية في نهاية المطاف إلى تبدد الطلب على البلاديوم، غير أن تشديد القواعد البيئية أجبر شركات صناعة السيارات على استخدام مزيد من البلاديوم في محركاتهم التي تعمل بالبنزين في الأعوام الأخيرة.

في غضون ذلك، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1769 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1769 دولارا للأوقية.

أظهرت بيانات في وقت متأخر من أمس الأول أن النمو الاقتصادي الأمريكي تسارع في الربع الأول.

وعلى صعيد منفصل، أظهر تقرير من وزارة العمل الأمريكية انخفاضا في عدد المتقدمين لأول مرة بطلبات للحصول على إعانات البطالة.

ونزلت الفضة 0.5 في المائة إلى 25.96 دولار للأوقية، لكنها تتجه إلى تحقيق زيادة شهرية بأكثر من 6 في المائة، هي الأكبر منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وصعد البلاتين 0.7 في المائة إلى 1206 دولارات.

إلى ذلك، تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو أمس، بينما ينتظر المتعاملون اجتماع السياسة النقدية لبنك انجلترا المركزي الأسبوع المقبل.

وهبط الاسترليني 0.85 في المائة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3822 دولار بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش.

وتمثل خسائر أمس تراجعا من أعلى مستوى في تسعة أيام الذي سجلته العملة البريطانية أمس الأول.

ونزل الاسترليني 0.15 في المائة مقابل العملة الأوروبية إلى 87.04 بنس لليورو، مع بقائه محصورا في النطاق الضيق الذي جري تداوله فيه معظم هذا الشهر.

وصعد الدولار 0.69 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسة، ويتجه إلى الارتداد عن أربعة أسابيع متتالية من الخسائر.