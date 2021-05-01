"وول ستريت" تتراجع بعد وابل من بيانات اقتصادية قوية .. هدوء في تعاملات المستثمرين

فتحت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" على تراجع أمس، إذ هدأ المستثمرون تعاملاتهم مؤقتا بعد وابل من نتائج الأعمال القوية والبيانات الاقتصادية المتفائلة خلال الأسبوع، ما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي إلى مستويات غير مسبوقة في الجلسة السابقة.

وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 71.6 نقطة بما يعادل 0.21 في المائة إلى 33988.75 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 13.4 نقطة أو 0.32 في المائة إلى 4198.1 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 111.8 نقطة أو 0.79 في المائة إلى 13970.729 نقطة.

وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أغلق على مستوى قياسي مرتفع أمس الأول، تقوده مكاسب سهم فيسبوك عقب تقرير قوي لنتائج الشركة، بينما يرقب المستثمرون نتائج أمازون.

وصعد سهم فيسبوك إلى أعلى مستوياته خلال أمس الأول بعد أن فاقت الإيرادات والأرباح توقعات السوق، حسبما أعلنته الشركة الأربعاء الماضي، مدعومة بتنامي الإنفاق على الإعلانات الرقمية أثناء الجائحة وارتفاع أسعار الإعلانات.

شملت المكاسب سبعة قطاعات من 11 قطاعا رئيسا على ستاندرد آند بورز 500، بقيادة مؤشر خدمات الاتصالات، بفضل أداء أسهم فيسبوك وألفابت.

واستقر سهم أبل دون تغير يذكر بعد أن أعلنت الشركة الأربعاء مبيعات وأرباح فاقت تقديرات السوق بفضل مبيعات قوية لهاتف آيفون وأجهزة الكمبيوتر ماك.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم أمس، إذ رفعت نتائج أعمال قوية للشركات معنويات المستثمرين.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت جرينتش. وحام المؤشر القياسي دون أعلى مستوى له على الإطلاق وفي طريقه لإنهاء نيسان (أبريل) على زيادة 2.3 في المائة.

وزاد سهم شركة صناعة الأدوية البريطانية أسترازينيكا 2.7 في المائة بعد الإعلان عن نتائج أفضل من المتوقع وتوقع نمو المبيعات.

وارتفع سهم سويديش ماتش 1.9 في المائة بعد أن أعلنت مجموعة التبغ عن أرباح تشغيل في الربع الأول فاقت التوقعات بكثير.

لكن سهم "باركليز" هبط 6.2 في المائة على الرغم من الإعلان عن زيادة في الأرباح الفصلية لأكثر من مثليها، فيما تراجع سهم "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي 1 في المائة بعد الإعلان عن أرباح أفضل من المتوقع.

وحققت شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية للصناعات الدوائية أرباحا ومبيعات تجاوزت التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ساعدت مبيعات أدوية السرطان، التي تنتجها الشركة في التغلب على آثار المشكلات، التي تحيط بلقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت أسترازينيكا أمس أن أرباح سهمها ارتفعت بعد خصم بعض النفقات إلى 1.63 مليار دولار، كما زادت مبيعات الشركة 15 في المائة إلى 7.26 مليار دولار، شاملة مبيعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، التي بلغت 275 مليون دولار، لتتجاوز بذلك توقعات خبراء الاقتصاد.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن مبيعات "أسترازينيكا" من أدوية علاج السرطان ارتفعت 16 في المائة خلال الربع الأول من العام، بفضل حصول الشركة على موافقات لطرح منتجات جديدة، تشمل دواء لعلاج سرطان الدم.

وأكدت "أسترازينيكا" على توقعاتها بالنسبة لحجم الأرباح خلال العام الجاري، بواقع 4.75 إلى خمسة دولارات للسهم، وهي التوقعات نفسها، التي كانت قد أعلنتها في شباط (فبراير) الماضي، واستثنت من هذه الأرقام مبيعات الشركة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

بينما أعلن بنكا باركليز وبي.إن.بي باريبا أرباحا قوية للربع الأول من العام أمس، إذ عوضت انتعاشة في تعاملات الأسهم إثر تراجع في الطلب على أدوات الدخل الثابت، ما أظهر قيمة وجود نشاط مصرفي له أساس واسع النطاق.

وأوضحت نتائج التداولات المتقلبة لاثنين من أكبر بنوك أوروبا كيف تسببت الاضطرابات، التي تشهدها السوق في ظل الجائحة العالمية في هبوط وصعود بشكل حاد في الطلب على فئات الأصول المختلفة.

وشهدت أرباح باركليز في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آذار (مارس) ارتفاعا لأكثر من مثليها، مسجلة 2.4 مليار جنيه استرليني من 923 مليون جنيه استرليني قبل عام، بينما قال "بي.إن.بي باريبا" منافسه الفرنسي إنه حقق أرباحا بزيادة 37.9 في المائة، مسجلة 1.77 مليار يورو (2.14 مليار دولار)، وفاقت تلك النتائج للبنكين توقعات المحللين.

لكن الأداء الضعيف نسبيا لأنشطة البنكين في تعاملات أدوات الدخل الثابت، وهي أنشطة قوية في العادة، جاءت دونها لبنوك منافسة منها دويتشه بنك وجيه.بي مورجان وجولدمان ساكس.

وتراجعت أسهم بي.إن.بي باريبا وباركليز مع إشارة محللين إلى ارتفاع التكاليف، والتي عزاها البنك لأسباب منها زيادة المدفوعات مقابل الأداء القوي.

وآسيويا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض أمس، متأثرة بتوقعات مخيبة للآمال لشركات التكنولوجيا، في حين أثر الارتفاع في وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في البلاد على معنويات المستثمرين.

وتراجع مؤشر نيكاي 0.83 في المائة ليغلق عند 28812.63 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 في المائة إلى 1898.24 نقطة.

قادت أسهم التكنولوجيا اليابانية الخسائر، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى أحدث تقارير نتائج الأعمال وباعوا أسهم الشركات، التي أخفقت في تحقيق توقعاتهم المرتفعة لانتعاش قوي هذا العام، وذلك حسبما قال محللون.

وقال المحللون إن مخاوف المستثمرين تزداد أيضا بشأن كوفيد-19 مع ارتفاع الإصابات الجديدة في طوكيو وأوساكا حتى بعد إعلان حالة الطوارئ بالمدينتين بداية هذا الأسبوع.

وكانت طوكيو قد سجلت 1027 إصابة يومية أمس الأول، وهو أعلى مستوى منذ 18 كانون الثاني (يناير).

وفي كوريا الجنوبية، أغلق أمس مؤشر سوق الأوراق المالية الكوري الجنوبي "كوسبي" عند 3147.86 نقطة، بانخفاض 26.21 نقطة بنسبة 0.83 في المائة.

بينما مؤشر كوريا الآلي لتحديد الأسعار للمتعاملين في الأسهم "كوسداك" بلغ 983.45 نقطة بانخفاض 7.24 نقطة بنسبة 0.73 في المائة عند الإغلاق.

وفي باكستان، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات أمس على تراجع 1.34 في المائة، ما يعادل 600 نقطة، ليصل عند مستوى 44262 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 153942599 سهما، تمثل أسهم 324 شركة، ارتفعت منها أسهم 88 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 226 شركة، واستقرت قيمة أسهم 88 شركة.

وعربيا، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية 0.61 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1795.4 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.3 مليون دينار أردني، مقارنة بـ6.3 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 0.7 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 31.5 مليون دينار أردني، مقارنة بـ31.3 مليون دينار للأسبوع السابق، وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي 28.3 مليون سهم، نفذت من خلال 13952 صفقة.