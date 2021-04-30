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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

بعد بقائها لـ 17 عاما تحت الأرض .. تريليونات من حشرات "السيكادا" تستعد لغزو أمريكا

بعد بقائها لـ 17 عاما تحت الأرض .. تريليونات من حشرات "السيكادا" تستعد لغزو أمريكا

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