أمريكا: صادرات النفط تهبط إلى 2.703 مليون برميل يوميا خلال فبراير

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت إلى 2.703 مليون برميل يوميا في فبراير، من 3.165 مليون برميل يوميا في يناير.

وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير شهري أن صادرات البنزين الأمريكية تراجعت إلى 687 ألف برميل يوميا من 799 ألف برميل يوميا.

ووفقا لرويترز قالت إدارة معلومات الطاقة إن إجمالي صادرات الولايات المتحدة من المنتجات النفطية المكررة هبط إلى 2.314 مليون برميل يوميا في فبراير، من 2.49 مليون برميل يوميا في يناير.