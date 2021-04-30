تراجع اقتصاد منطقة اليورو 0.6 % في الربع الأول

انكمش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من 2020، حسب تقديرات وكالة الاحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضافت وكالة الإحصاء الأوروبية أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو تراجع بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، جاءت نسبة الانكماش أقل بفارق طفيف خلال الربع الأول من العام حيث بلغت 0.4 بالمئة، مقارنة بالربع الأخير من 2020 و 1.7 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

ويعكس هذا التراجع استمرار الاتجاه النزولي خلال الشهور الأخيرة من عام 2020، ويأتي بعد التعافي الاقتصادي القوي من آثار جائحة كورونا والذي تحقق خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وذكرت وكالة الاحصاء الأوروبية أن البرتغال سجلت أكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة بالربع السابق، تليها لاتفيا بنسبة 2.6 بالمئة وألمانيا بنسبة 1.7 بالمئة.