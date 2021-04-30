أسعار النفط تنخفض عن قمة 6 أسابيع تحت ضغط مخاوف طلب الهند

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتمر بمرحلة من الهدوء بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، إذ عوضت المخاوف من إجراءات الإغلاق الأوسع نطاقا في الهند والبرازيل للحد من جائحة كوفيد-19 التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على الوقود في الصيف والتعافي الاقتصادي، بحسب ما نشرت "رويترز".

وتراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط دولارا للبرميل وبلغت 64.01 دولار. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت دولارا لتبلغ 67.56 دولار للبرميل .

تعرضت الأسعار أيضا لضغوط بعد أن تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين وجاء دون التوقعات في أبريل ، على الرغم من أن مسحا للقطاع الخاص أظهر أن نشاط المصانع في اليابان نما في أبريل بأسرع وتيرة منذ أوائل 2018.

وقال محللو إنرجي أسبكتس في مذكرة "لا يزال تعافي الطلب بعد كوفيد-19 متفاوتا، والارتفاع في حالات الإصابة بالهند بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن أي ارتفاع إلى 70 دولارا سابق لأوانه".

وقالوا إنه من المرجح بلوغ مثل هذا المستوى في الربع الثالث من هذا العام عندما يشهد الطلب تحسنا جوهريا ويتم خفض المخزونات.

يمر ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بأزمة عميقة مع اكتظاظ المستشفيات والمشارح، إذ تجاوز عدد حالات كوفيد-19 حاجز 18 مليون حالة يوم الخميس.

وبرنت في طريقه للارتفاع بنحو ثمانية بالمئة في أبريل ، فيما قد يشهد خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو عشرة بالمئة هذا الشهر.