هبوط إيرادات السياحة التركية 40 % في الربع الأول

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الجمعة أن إيرادات السياحة في تركيا تراجعت 40.2 بالمئة في الربع الأول من العام إلى 2.45 مليار دولار، بحسب ما نشرت "رويترز".

وكانت إيرادات السياحة في تركيا قد هبطت في العام الماضي 65 بالمئة إلى 12.059 مليار دولار، مما يسلط الضوء على أثر قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.