القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، في وفاة الأمير محمد بن طلال.

وقال الملك المفدى : "علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة الأمير محمد بن طلال - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون."

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، في وفاة الأمير محمد بن طلال.

وقال ولي العهد : " تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة الأمير محمد بن طلال - رحمه الله - وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب."