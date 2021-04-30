إعطاء 9 ملايين جرعة لقاح كورونا في المملكة

بلغ إجمالي جرعات لقاح كورونا التي أعطيت في المملكة، تسعة ملايين جرعة حتى الآن.

سجلت إصابات كورونا في المملكة أمس انخفاضا، حيث بلغت 1026 إصابة، مقابل ارتفاع حالات التعافي، إذ بلغت 1055 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9852 حالة منها 1312 حالة حرجة.

وحثت وزارة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح (كورونا) حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 416307 حالات وبلغ عدد حالات التعافي 399509 حالات. وفيما يخص الوفيات سجلت الوزارة 11 حالة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6946 حالة. وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات المصابة الجديدة بتسجيل 441 حالة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 233 حالة. وأكدت الوزارة أنه يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن"، التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد"، التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي.