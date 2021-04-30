كارثة الهند .. البحث عن جواب

تفاقمت أزمة كورونا في الهند، حيث أعلنت السلطات تسجيل 380 ألف إصابة جديدة أمس، وسط نفاد الأسرة والأدوية والأكسجين في المستشفيات.
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