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أحداث في صور

كارثة الهند .. البحث عن جواب

كارثة الهند .. البحث عن جواب

كارثة الهند .. البحث عن جواب

«وكالات »

تفاقمت أزمة كورونا في الهند، حيث أعلنت السلطات تسجيل 380 ألف إصابة جديدة أمس، وسط نفاد الأسرة والأدوية والأكسجين في المستشفيات.

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