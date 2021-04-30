النصر .. السد ينسف

لم يصمد السد القطري في مواجهة طوفان النصر بعد أن تغلب عليه 2 /1، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، فيما كسب الوحدات الأردني نظيره فولاد خوزستان الإيراني 2 /0.

وانتزع النصر بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة الرابعة بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة بفارق نقطة عن السد القطري، ويملك الوحدات سبع نقاط، وفولاد خمس نقاط.

أخطأ حارس السد في إبعاد الكرة لتجد المغربي عبدالرزاق حمدالله متحفزا لها فترجمها هدفا (33)، وعزز المدافع عبدالإله العمري تقدم النصر برأسية من ركلة ركنية (74) وقلص السد الفارق عبر الإسباني سانتي كازورلا الفارق من ركلة جزاء (83).

وفي المجموعة الخامسة، تأهل برسيبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي لدور الـ16، عقب فوز الأول 4 /2 على الريان القطري، وفوز الثاني على جوا الهندي 2 /0.

ويملك برسيبوليس 15 نقطة، والوحدة 13 نقطة، وتوقف جوا عند "ثلاث نقاط"، والريان عند "نقطتين".

وفي جدة، تشهد المجموعة الثالثة صراعا قويا بين ثلاثة أندية: الأهلي، الدحيل القطري، والاستقلال الإيراني لخطف بطاقة التأهل، ولا سيما أنها تملك ثماني نقاط، حيث يلتقي الأهلي مع الدحيل، والاستقلال الإيراني مع الشرطة "ثلاث نقاط".

وفي الرياض، يبحث الهلال عن التأهل عن المجموعة الأولى عندما يلاقي شباب الأهلي دبي، ويلعب الاستقلال الطاجيكي، مع أجمك الأوزبكي.

ويتصدر الاستقلال (عشر نقاط) بفارق المواجهات المباشرة عن الهلال، فيما يحتل شباب الأهلي وأجمك المركزين الثالث والرابع برصيد أربع نقاط وفقدا فرصة التأهل.